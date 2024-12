Οι Σύροι αντάρτες εκδίωξαν την Πέμπτη (5/12) τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις από τη Χάμα, φέρνοντας στους αντάρτες μια νέα σημαντική νίκη μετά από μια αστραπιαία προέλαση στη βόρεια Συρία και καταφέροντας νέο πλήγμα στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και τους Ρώσους και Ιρανούς συμμάχους του.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι οι αντάρτες εισήλθαν στη Χάμα μετά από σφοδρές συγκρούσεις και δήλωσε ότι αναδιπλώνεται εκτός της πόλης «για να διαφυλάξει τη ζωή των πολιτών και να αποτρέψει τις αστικές μάχες».

Οι αντάρτες δήλωσαν ότι κατέλαβαν συνοικίες στα βορειοανατολικά της πόλης και την κεντρική φυλακή, απελευθερώνοντας κρατούμενους.



Η τηλεόραση του Al Jazeera μετέδωσε εικόνες, όπως είπε, από αντάρτες μέσα στην πόλη, μερικοί από τους οποίους συναντούσαν πολίτες κοντά σε κυκλική διασταύρωση, ενώ άλλοι οδηγούσαν με στρατιωτικά οχήματα και μοτοποδήλατα.

None other than HTS leader Jolani himself announced the capture of Hama pic.twitter.com/plbpzl63i9