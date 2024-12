Η πολιτική σκηνή της Γαλλίας βρίσκεται σε αναταραχή μετά την απώλεια ψήφου εμπιστοσύνης από τον πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ, καθιστώντας τη θητεία του τη συντομότερη στην ιστορία της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ θα υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησής του λόγω ψήφου δυσπιστίας στη Βουλή. Ο Μπαρνιέ είχε προσπαθήσει να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου, επικαλούμενος μηχανισμό του Συντάγματος, αλλά ο προτεινόμενος προϋπολογισμός λιτότητας με περικοπές δαπανών €40 δισ. και αυξήσεις φόρων €20 δισ. πυροδότησε αντιδράσεις.

Διαβάστε επίσης: Απευθύνεται στον γαλλικό λαό ο Μακρόν μετά την πτώση της κυβέρνησης

Η κίνηση αυτή οδήγησε σε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, με το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν και την αριστερή Νέα Λαϊκή Συμμαχία να υποστηρίζουν την πρόταση μομφής, η οποία υπερψηφίστηκε από 331 βουλευτές σε σύνολο 577. Αυτόματα απορρίφθηκε και το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, που εξετάζεται πλέον από τη Γερουσία αλλά θεωρείται απίθανο να εγκριθεί.

Η Λε Πεν κατηγόρησε τον Μπαρνιέ για την κρίση, λέγοντας ότι η μη σύνδεση των συντάξεων με τον πληθωρισμό προκάλεσε την κατάρρευση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να διορίσει άμεσα νέο πρωθυπουργό, πιθανόν μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με πηγές. Παρά τις πιέσεις, ο Μακρόν έχει απορρίψει αιτήματα για παραίτηση.

Η χώρα βρίσκεται σε κλίμα κρίσης, με νευρικότητα στις αγορές και προγραμματισμένες απεργίες στον δημόσιο τομέα ενάντια σε μέτρα περικοπών, που αναμένεται να επηρεάσουν σχολεία, αεροπορικές μετακινήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια. Τα συνδικάτα έχουν καλέσει σε απεργία δασκάλους, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλους δημόσιους υπαλλήλους για την Πέμπτη.

To καυστικό πρωτοσέλιδο Economist

Ο Τύπος επικρίνει έντονα τον Μακρόν, με την εφημερίδα Libération να τον χαρακτηρίζει αποτυχημένο. Παράλληλα, ο Μακρόν θα φιλοξενήσει σημαντική διεθνή εκδήλωση το Σάββατο, για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων μετά την πυρκαγιά του 2019, με καλεσμένους, μεταξύ άλλων, τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την επανεκλογή του.

Mε ένα γλαφυρό εξώφυλλο περιέγραψε ο Economist τα τεκταινόμενα στη Γαλλία, μετά και την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Συγκεκριμένα το το πρωτοσέλιδο του Economist σχολιάζει την κατάσταση στη Γαλλία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ υποστηρίζοντας πως η χώρα «βαδίζει προς το άγνωστο» και με μία πινακίδα η οποία αναγράφει «σκ...».

«Χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να επιλυθεί η βαθιά πολιτική κρίση της Γαλλίας», αναφέρει στο tweet.

No budget, no government. It is hard to see how France’s deep political crisis can be resolved https://t.co/sm62ZPox8Z pic.twitter.com/OyuGHmJExa