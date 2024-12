Μετά την απόφαση του προέδρου της Νότιας Κορέας να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, ο στρατός ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του κοινοβουλίου και οι δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων αναστέλλονται, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap. Απαγορεύονται επίσης οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι εκδόσεις τίθενται υπό τον έλεγχο του στρατού. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που κρίνονται ως απόπειρες ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος, καθώς και η μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και προπαγάνδας.

Επίσης, όλο το ιατρικό προσωπικό που απεργούσε, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων γιατρών, διατάχθηκε να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 48 ώρες. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας και οι συγκεντρώσεις που πυροδοτούν «κοινωνικό χάος» απαγορεύονται επίσης.

Διαβάστε επίσης: Στρατιωτικός νόμος στη Ν. Κορέα: Η αντιπολίτευση καλεί τον κόσμο στους δρόμους

BREAKING:



South Korean MPs are trying to break through the expanding line of soldiers sealing off the Parliament building after introduction of Martial Law.



The South Korean Constitution allows MPs to void Martial Law by voting but it seems impossible to vote at the moment. pic.twitter.com/iyMZ0hjXGT