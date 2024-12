Ενενήντα λεπτά χρειάστηκαν οι ένορκοι σε δικαστήριο στη Φλόριντα των ΗΠΑ για να συμφωνήσουν στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης στην γυναίκα που έκλεισε μέσα σε βαλίτσα τον σύντροφό της και τον άφησε μέχρι να πεθάνει από ασφυξία.

Η Sarah Boone, χαμογελούσε στη δικαστική αίθουσα στο Ορλάντο στη Φλόριντα κατά την ανακοίνωση της ποινής της χθες Δευτέρα (02.12.2024)- είχε κριθεί ένοχη για φόνο δευτέρου βαθμού τον περασμένο Οκτώβριο για το θάνατο του φίλου της Jorge Torres Jr που είχε κλείσει σε βαλίτσα.

Ο Torres βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά τους στο Winter Park το 2020, αφού η Boone είπε ότι τον έβαλε σε μια βαλίτσα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ενώ ήταν και οι δυο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Είχε καταθέσει πως μετά το «πακετάρισμα» του συντρόφου της, ανέβηκε στον πάνω όροφο και λιποθύμησε και όταν ξύπνησε, συνειδητοποίησε ότι ο Torres ήταν ακόμα μέσα στη βαλίτσα. Όταν την άνοιξε, ο Torres δεν είχε τις αισθήσεις του.

«Το θεωρήσαμε αστείο και γελάσαμε για το πώς ήταν αρκετά μικρός για να χωρέσει μέσα στη βαλίτσα», κατέθεσε στο δικαστήριο.

«Αστειευόμασταν και γελούσαμε με αυτό», πρόσθεσε.

