Μια φωτογραφία με τζιχαντιστές στη Συρία που κρατούν μια σημαία του ψευδοκράτους κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με αφορμή και την ανάφλεξη της σύγκρουσης στη χώρα.

Τη φωtογραφία ανέβασαν χθες 2 Δεκεμβρίου 2024 στο X τουλάχιστον 2 χρήστες να σημειώνουν.

This is the so called #Syrian opposition which mainstream media calls rebels! A bunch of Al-Qaeda affiliated terrorists. pic.twitter.com/4wdQ2AeWi1