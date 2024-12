Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Γιαλόν δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ηγείται μιας «εθνοκάθαρσης» στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως η σημερινή πολιτική ηγεσία του Ισραήλ καθοδηγείται από ακροδεξιά στοιχεία που επιδιώκουν την επαναφορά εβραϊκών οικισμών στη Λωρίδα. Προειδοποίησε παράλληλα ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου οδηγεί τη χώρα στην «καταστροφή».

«Ο δρόμος που μας σέρνουνε είναι ο δρόμος της κατοχής, της προσάρτησης και της εθνοκάθαρσης στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Γιαλόν σε συνέντευξή του στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο DemocratTV.

«Εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό πιστεύετε; Ότι είμαστε στην πορεία προς αυτό;» ρώτησε η δημοσιογράφος τον πρώην υπουργό. «Γιατί «στην πορεία»; «Τι συμβαίνει εκεί; Τι συμβαίνει εκεί; Δεν υπάρχει πια Μπέιτ Λαχία, δεν υπάρχει πια Μπέιτ Χανούν, ο στρατός επιχειρεί στη Τζαμπάλια και στην πραγματικότητα καθαρίζουν τη γη από Άραβες», απάντησε.

Moshe Ya'alon Former Chief of Staff of the Israel🇮🇱 Defense Forces admits that what Israel is doing in North Gaza is "Ethnic Cleansing. pic.twitter.com/cYNZCh0bKL