Η διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη χώρα, με ορισμένες να επιβάλλουν αυστηρότερες εξετάσεις και απαιτήσεις.

Η Κίνα είναι γνωστή για τις αυστηρές και απαιτητικές διαδικασίες απόκτησης διπλώματος οδήγησης. Στο θεωρητικό σκέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 100 ερωτήσεις, ενώ στο πρακτικό σκέλος αντιμετωπίζουν δοκιμασίες που απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια και δεξιότητες. Για παράδειγμα, καλούνται να κινηθούν με ακρίβεια σε στενές λωρίδες, να εκτελέσουν «πισινή» σε δύσκολες συνθήκες και να πραγματοποιήσουν στροφές με όπισθεν σε ανηφόρες.

