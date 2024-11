Βασιλικό ζευγάρι χρωστά πάνω από 86.000 ευρώ στους προμηθευτές του γάμου τους, οι οποίοι σκέφτονται πολύ σοβαρά να κινηθούν νομικά σε βάρος του.

Ο λόγος για την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας και το νέο της σύζυγο Αμερικανό σαμάνο Ντουρέκ Βερέτ.

Σύμφωνα με το τοπικό νορβηγικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Se og Hør που επικαλείται το brides.com αρκετοί από τους προμηθευτές που συνέβαλαν στο τετραήμερο γαμήλιο σαββατοκύριακο του βασιλικού ζεύγους, το οποίο κορυφώθηκε με την τελετή και τη δεξίωση το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024, περιμένουν ακόμη να λάβουν την οικονομική αποζημίωση.



Ο βασιλικός γάμος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Hotel Union στη μικρή νορβηγική πόλη Geiranger, ήταν σαφώς πολυτελής- παρευρέθηκαν οι γονείς της Μάρθας Λουίζ, ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ και η βασίλισσα Σόνια, τα τρία παιδιά της Μάρθας Λουίζ και 350 άλλοι καλεσμένοι.



Ο γάμος του ζευγαριού κινηματογραφήθηκε επίσης από ένα συνεργείο του Netflix και τελικά θα αποτελέσει αντικείμενο ντοκιμαντέρ.

Princess Martha Louise, the eldest child of the King of Norway, married Durek Verrett, an American self-professed shaman, in a wedding ceremony following three days of festivities.



