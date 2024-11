Το ζήτημα της ευθύνης μιας εφαρμογής πλοήγησης, όπως το Google Maps, για τροχαία ατυχήματα εγείρεται στην Ινδία μετά από ένα δυστύχημα στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές, όπου τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε από μια ημιτελή γέφυρα. Οι αρχές πιστεύουν ότι η εφαρμογή οδήγησε τους επιβάτες στη λανθασμένη διαδρομή, καθώς δεν υπήρχαν σημάνσεις ή οδοφράγματα για να προειδοποιούν για την κατάσταση της γέφυρας.

Οι τοπικές αρχές έχουν καταθέσει μήνυση κατά τεσσάρων μηχανικών του τοπικού τμήματος οδοποιίας και ενός ανώνυμου εκπροσώπου του Google Maps, κατηγορώντας τους για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το Google συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Google Maps horror :



Wrong #GPS location took the lives of 3 people in #Bareilly, #UttarPradesh#GoogleMaps directed a car to a half-finished bridge.



Due to dense #fog, the incomplete bridge was not visible and the car falls into the #RamgangaRiver, resulting in the death of… pic.twitter.com/uTCMKTz7xG