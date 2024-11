Στο Μάντσεστερ, συνελήφθη ένας 27χρονος άνδρας από το Μπράντφορντ, κατηγορούμενος για παρακολούθηση και παρενόχληση γυναικών. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα ύστερα από καταγγελίες για γυναίκες που παρακολουθούνταν, καταγράφονταν σε βίντεο και παρενοχλούνταν στο κέντρο της πόλης. Ανακαλύφθηκε περιεχόμενο, προσβάσιμο μέσω συνδρομής, που περιλάμβανε upskirting (βιντεοσκόπηση κάτω από ρούχα) και μη συναινετική γυμνότητα.

A 27 year old man from Bradford has been arrested on suspicion of voyeriusm and harrassment of women in Manchester city centre. The arrest is thought to be the first in the country linked to videos on social media of women in vulnerable situations. The man remains in custody. pic.twitter.com/8EUXh2bfYB