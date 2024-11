Ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν λίγο μετά τις 17:30 να βομβαρδίζουν την κεντρική Βηρυτό, σύμφωνα με μια πηγή ασφαλείας, λίγα λεπτά μετά τις προειδοποιήσεις εκκένωσης που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός για τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού, προειδοποιήσεις που αφορούσαν για πρώτη φορά την κεντρική Βηρυτό, εκτός περιοχών - προπύργια της Χεζμπολάχ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, έδωσε στη δημοσιότητα χάρτες πολλών κτιρίων στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού που θα στοχοποιηθούν.

JUST IN 🚨



Looks like a targeted strike in Beirut.



No warning or evacuation. pic.twitter.com/BW9K6fU1Hz — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2024

Νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 15:00, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε στόχους της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης στη Βηρυτό.

Τα ισραηλινά πλήγματα έπληξαν μια πυκνοκατοικημένη συνοικία της λιβανικής πρωτεύουσας στις νότιες συνοικίες, ενώ μια ισραηλινή επίθεση έπληξε ένα κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην καρδιά της Βηρυτού. Οι επιθέσεις άφησαν τρεις νεκρούς και 26 τραυματίες σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό.

I wasn’t kidding guys, take a look at this footage.



124 seconds of absolute madness in Beirut.



UNBELIEVABLE ‼️ https://t.co/P9wGCVIFTW pic.twitter.com/AYhknVaUGm — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν μετά τις επιθέσεις αυτές ότι έπληξαν 20 τοποθεσίες της Χεζμπολάχ μέσα σε δύο λεπτά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι επιδρομές ξεκίνησαν περίπου 30 λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης 20 περιοχών στην περιοχή, στη μεγαλύτερη έως τώρα προειδοποίηση αυτού του είδους.

Ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Αμίν Σέρι, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να «εκδικηθεί τους Λιβανέζους» εντείνοντας τα πλήγματα του στη Βηρυτό και στα προάστια της καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση συνεδριάζει για να αποφασίσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

As predictions for a ceasefire in Lebanon continue to surge, IDF just hit the suburbs of Beirut with six massive strikes! https://t.co/NhOKyF2cgO pic.twitter.com/cLXAx7qiDh — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2024

«Ο ισραηλινός στρατός (..) επιδιώκει να πάρει εκδίκηση από τους υποστηρικτές της Αντίστασης και από όλους τους Λιβανέζους», είπε ο βουλευτής σε δημοσιογράφους, επισκεπτόμενος τον χώρο ενός κτιρίου που έγινε στόχος ισραηλινών χτυπημάτων στην καρδιά της Βηρυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP