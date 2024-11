Τέσσερις νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τουριστικό σκάφος που ανετράπη στα ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να αναζητούν 9 αγνοούμενους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυβερνείου της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ερυθράς Θάλασσας Αμρ Χανάφι δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν τρεις επιζώντες, δύο Βέλγους τουρίστες και έναν Αιγύπτιο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιζώντων σε 31.

4 Egyptians and 12 foreigners were still missing after a boat sank in the Red Sea on Monday, an Egyptian official said. The boat carried 44 passengers, including 13 Egyptians and 31 foreigners when it sank off the coast of Marsa Alam in SE Egypt https://t.co/5npd7K8GIy pic.twitter.com/FwemGDViA0 — China Xinhua News (@XHNews) November 25, 2024

Το σκάφος ‘Sea Story’ ανετράπη χθες κοντά στον Ύφαλο Σατάγια, μεταφέροντας 31 τουρίστες και 13 μέλη του πληρώματος σε πολυήμερη καταδυτική εκδρομή. Χτυπήθηκε από μεγάλα κύματα και βυθίστηκε σε 5-7 λεπτά.

Είκοσι οκτώ επιζώντες διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευθούν. Οι επιζώντες φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο στη Μάρσα Αλάμ, όπου οι αρχές συνεργάζονται με τις πρεσβείες και τα προξενεία για να τους προσφέρουν βοήθεια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο Χανάφι δήλωσε ότι το σκάφος πέρασε την τελευταία φορά από επιθεώρηση ασφαλείας τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να αναφερθούν τεχνικά θέματα. Το σκάφος, που ανήκει σε Αιγύπτιο υπήκοο, είχε μήκος 34 μέτρων και είχε λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας, ενός έτους, από την Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Three bodies have been recovered from a tourist boat which capsized off Egypt's Red Sea coast. Twenty-eight people were saved by rescuers, but two Britons were among 16 people still missing. pic.twitter.com/36DtjHowZy — PA Media (@PA) November 26, 2024

Sixteen missing after tourist boat sinks off Egypt's Red Sea coast



Sixteen people including 12 foreign nationals are missing after a tourist boat sank off Egypt's Red Sea coast, the local government said on Monday.



The Sea Story was carrying 44 including 31 tourists and 13 crew… pic.twitter.com/XK1ijIeIBQ — Gulf Daily News (@GDNonline) November 26, 2024

Το περιστατικό συνέβη ενώ στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες. Η αιγυπτιακή Αρχή Λιμένων για την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ανέφερε κύματα ύψους 3-4 μέτρων και ταχύτητες ανέμων 34 κόμβων στην περιοχή προχθές, Κυριακή, κάτι που οδήγησε σε απαγόρευση απόπλου.

Πρόκειται για το δεύτερο σκάφος που βυθίζεται στην περιοχή φέτος. Τον Ιούνιο, άλλο σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές από μεγάλα κύματα αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Η Ερυθρά Θάλασσα, γνωστή για τους κοραλλιογενείς υφάλους και τη θαλάσσια ζωή, είναι βασικός καταδυτικός προορισμός της Αιγύπτου και παίζει σημαντικό ρόλο για την τουριστική βιομηχανία και την οικονομία της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Αίγυπτος: 17 αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP