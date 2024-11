Τον θάνατο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο σε ηλικία 112 ετών ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες.

Πρόκειται για τον Τζον Άλφρεντ Τίνισγουντ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Δευτέρα (25/11) στον οίκο ευγηρίας στον οποίο διέμενε στο Σάουθπορτ της Βρετανίας.

We're saddened to learn of the passing of John Tinniswood, who has died aged 112.



John, who became the world's oldest man earlier in 2024, died at the care home he resided at in Southport, UK.https://t.co/oBftZjicgs