Τον γύρο του Διαδικτύου έχει κάνει βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο να «κρέμετα» από τον τρίτο όροφο πάρκινγκ στο Τενεσί στις ΗΠΑ.

Μία μεθυσμένη οδηγός, κατηύθυνε το όχημα μέχρι την άκρη του πάρκινγκ, με τους μπροστινούς τροχούς του να βρίσκονται στον αέρα.

A driver in Tennessee has been arrested after a car was left with its front wheels in the air and hanging from the third floor of a Memphis car park.



