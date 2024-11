Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το Reuters και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Οι εκρήξεις ακούγονταν σαν να οφείλονταν στη λειτουργία συστημάτων της αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το Reuters.

Προς το παρόν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν έχουν κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο.

Το Κίεβο και η γύρω περιοχή του και το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής Ουκρανίας τελούν υπό συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές από τις περίπου 03:00 τοπική ώρα (και ώρα Κύπρου).

❗️There is a large scale 🇷🇺Missile/Drone attack underway



Reports of Bomber and Ship launched missiles, ground launched Ballistic missiles...MiG-31Ks are airborne



Multiple explosions reported at Kiev...some sources say Zircon hypersonics were used



Maps via Missiles & Nukes +… pic.twitter.com/4IaF1cTlue