Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμμάν.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι περιπολικά της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στη συνοικία Αλ Ράμπια της ιορδανικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας, αφότου ακούστηκαν σποραδικά πυρά.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση.

Gunman fires on Israeli embassy in Jordan, embassy was empty



According to Israeli media a gunman opened fire for several minutes on the embassy to Israel in the Al-Rabiah area of Amman, Jordan



The embassy located in Amman, Jordan has been EMPTY from the Israeli staff for a few… pic.twitter.com/WLy0vkmtqN