Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 23 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ισοπεδώνοντας με πέντε πυραύλους μια οκταώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Αλ Μπάστα, όπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

