Ενενήντα δύο φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Τετάρτη εναντίον της Παλμύρας, στην κεντρική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την Τετάρτη τρία ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο τη σύγχρονη πόλη της Παλμύρας, η οποία βρίσκεται δίπλα σε ελληνορωμαϊκούς ναούς ηλικίας χιλιάδων ετών, και κυρίως μια αποθήκη όπλων κοντά στη βιομηχανική ζώνη της πόλης.

After massive alleged Israeli strike in Syria kills nearly 100, US concerned strikes in Iraq could be next https://t.co/zi0W8KMv3a



#Syria #MiddleEast #Palmyra #AirStrike #Iraq #MilitaryAction pic.twitter.com/NBlYkVPkwc