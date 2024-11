Οι αρχές του αεροδρομίου Γκάτγουικ του Λονδίνου, του δεύτερου πιο πολυσύχναστου στη Βρετανία, εκκένωσαν "μεγάλο μέρος" ενός εκ των τερματικών του σταθμών για προληπτικούς λόγους λόγω "περιστατικού ασφαλείας", αναφέρει σήμερα το αεροδρόμιο σε ανάρτησή του στο X.

Το αεροδρόμιο διευκρινίζει ότι τμήμα του Νοτίου Τερματικού του σταθμού, του ενός εκ των δύο που διαθέτει, εκκενώθηκε καθώς διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή εμποδίζεται η είσοδος επιβατών στο κτίριο.

Το Γκάτγουικ βρίσκεται 48 χιλιόμετρα νότια του Λονδίνου.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

BREAKING: A large part of Gatwick Airport's South Terminal has been evacuated after a "security incident"



