Περίπου 1.500 μετανάστες, κυρίως από την Κεντρική και Νότια Αμερική, σχημάτισαν καραβάνι στο νότιο Μεξικό με στόχο να φτάσουν στα σύνορα των ΗΠΑ. Πολλοί ελπίζουν να φτάσουν πριν την ανάληψη εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, φοβούμενοι ότι θα γίνει πιο δύσκολο μετά. Ξεκίνησαν από την Ταπατσούλα, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, όπου χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω έλλειψης αδειών διέλευσης.

Tapachula: This morning, Nov. 20th, another caravan departed southern Mexico.



This is the sixth caravan to leave Chiapas since Claudia Sheinbaum's presidency; five have left from Tapachula and one from Tuxtla Gutiérrez with the intention of reaching central Mexico.



“Fear,… pic.twitter.com/Y9W98aIQIY