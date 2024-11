Ο LeBron James, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του NBA και σταρ των Los Angeles Lakers, ανακοίνωσε ότι κάνει ένα διάλειμμα από τα social media. Με 159 εκατομμύρια followers στο Instagram και 52,9 εκατομμύρια στο X (πρώην Twitter), ο James ενημέρωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τις πλατφόρμες.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑