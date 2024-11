Τουλάχιστον τέσσερις μη Σύροι φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα με στόχο την Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τέσσερις μη Σύροι φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων άμαχοι, σε ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν μια αποθήκη σε βιομηχανική ζώνη, ένα εστιατόριο και κτίρια κοντά στην αρχαία πόλη Παλμύρα», ανέφερε το Παρατηρητήριο.

«Οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη της Παλμύρας οφείλονταν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον κτηρίων κατοικιών και της βιομηχανικής ζώνης της πόλης», μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για «τραυματίες».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ, σε ανοιχτό πόλεμο στον Λίβανο εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς σε συριακό έδαφος. Το λιβανέζικο κίνημα υποστηρίζει το καθεστώς της Δαμασκού.

Η Παλμύρα στην έρημο της Συρίας, με ελληνορωμαϊκούς ναούς χιλιάδων ετών, λεηλατήθηκε από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, στο αποκορύφωμα του συριακού εμφυλίου, σε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές για τη συριακή και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

