Η Linda McMahon, πρώην συνιδρύτρια του World Wrestling Entertainment (WWE) και συμπρόεδρος της ομάδας μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ, επιλέχθηκε ως υπουργός Παιδείας στην επερχόμενη διοίκηση του εκλεγμένου Προέδρου. Ο Τραμπ εξήρε το έργο της McMahon, τονίζοντας τη δέσμευσή της να προωθήσει την επιλογή σχολείου ("School Choice") σε όλες τις πολιτείες και να επιστρέψει τις αρμοδιότητες για την εκπαίδευση στις πολιτείες.

BREAKING: Trump announced Linda McMahon for Secretary of Education. “Linda has been a fierce advocate for parents’ rights” 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FJR6CBBjPr

Η McMahon έχει ιστορικό υποστήριξης της καμπάνιας του Τραμπ, έχοντας δωρίσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στις εκστρατείες του, ενώ υπηρέτησε ως διοικητής της Μικρής Επιχειρηματικής Διοίκησης (SBA) κατά την πρώτη του θητεία. Επίσης, κατείχε ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς που υποστήριζαν την πολιτική του ατζέντα.

Ωστόσο, η McMahon αντιμετωπίζει αμφιλεγόμενες κατηγορίες σε μια υπόθεση που συνδέει την ηγεσία της WWE με την αποτυχία να αποτρέψει τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από πρώην υπάλληλο. Οι δικηγόροι της αρνούνται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς και δυσφημιστικές».



Ακολουθoύν βίντεο από την προυπηρεσία της McMahon στο WWE.

Education Secretary Linda McMahon after the voucher doesn’t work out for the child George Bush left behind: pic.twitter.com/YrhhlzHOfB