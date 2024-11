Ανοιχτός για διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για ανακωχή στην Ουκρανία εμφανίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφημα, ο Πούτιν αποκλείει, όμως, οποιαδήποτε συμβιβασμό όσον αφορά τα εδάφη και επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις βλέψεις της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

