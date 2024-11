«Πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πούτιν;». Η επίμαχη ερώτηση που ηχεί όλο και πιο δυνατά στη διεθνή πολιτική σκηνή με την αγωνία να έχει κορυφωθεί και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, μετά την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να ανάψει το πράσινο φως στο Κίεβο για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, να βρίσκονται σε ιστορικό ναδίρ.

«Τι θα κάνει τώρα η Ρωσία;» αναρωτιέται το βρετανικό δίκτυο Sky News.

«Θεωρητικά θα μπορούσε να πατήσει το κουμπί. Μετά την αλλαγή του πυρηνικού δόγματος η επιλογή αυτή είναι όλο και πιο πιθανή» προστίθεται στην ανάλυση του δικτύου.

Η αλλαγή του πυρηνικού δόγματος δίνει τη δυνατότητα στο Κρεμλίνο να χρησιμοποιήσει αμφιλεγόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων, των αεροσκαφών και των drones.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που διατυπώνονται αυτού του είδους οι απειλές, με την Ουάσινγκτον να λέει πλέον πως η Μόσχα μπλοφάρει.

Russian Ministry of Defense confirmed the strike of 6 ATACMS missiles on the Bryansk region last night.



According to the Russian military, 5 of the 6 missiles were shot down by surface-to-air missiles. https://t.co/spuhqgJQ3y pic.twitter.com/nuq5vvBEyT