Η Ρωσία συμφωνεί με την τελική διακήρυξη των G20 για την ανάγκη επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε τη Δύση και για το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα της Μόσχας.

«Υπάρχει επίσης μια παράγραφος σχετικά με την Ουκρανία, με την οποία συμφωνήσαμε, επειδή το κύριο πράγμα σε αυτήν είναι η έκκληση για μια ειλικρινή και λογική συζήτηση για την ειρήνη σε ρεαλιστική βάση», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Διαβάστε επίσης: Επιβεβαιώνει η Μόσχα: «Χτύπησαν εδάφη μας με αμερικανικούς πυραύλους» (ΒΙΝΤΕΟ)

❗️ATACMS Missile Strikes On Russian Territory Were Not Possible Without American Involvement - 🇷🇺 FM Sergey Lavrov



The attack is a sign that the US wants to escalate the conflict, he added. pic.twitter.com/Kjpn6SNSsC