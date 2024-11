Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα σε περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο το ουκρανικό RBC Ukraine, που με τη σειρά του επικαλείται αξιωματούχο του εθνικού στρατού.

Σύμφωνα με την πηγή του ουκρανικού πρακτορείου, το χτύπημα έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Καρατσέφ στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.

«Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ATACMS για να πλήξει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε ένα στόχο στην περιοχή Μπριάνσκ, ο οποίος χτυπήθηκε με επιτυχία», σημείωσε η πηγή.

Σημειώνεται ότι το Καρατσέφ δεν απέχει πολύ από το Μπριάνσκ ενώ απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ukraine may have used an ATACMS missile to hit a target inside Russia. An ammunition depot in the Bryansk region was attacked last night. The 67th arsenal in Karachev was hit by what locals claim was a missile and not a drone. Geolocated at 53.1449695086295, 34.95100736498948 pic.twitter.com/KbaMllaldQ