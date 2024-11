Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι αυτοκίνητο τραυμάτισε «πολλά» παιδιά πέφτοντας πάνω τους μπροστά στο σχολείο τους στην κινεζική επαρχία Χουνάν (κεντρικά), χωρίς να είναι σαφές ακόμα αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media εικονίζουν πολλά παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα, ενώ άλλα είναι τραυματισμένα στο έδαφος.

Breaking: Following two instances of mass violence in China in the last week, a driver mowed down children and others outside an elementary school in Changde.



The government has promptly removed photos posted on social media. The Chinese government tries to suppress reporting… pic.twitter.com/KovuMQremJ