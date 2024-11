Ένα βίντεο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να «περιπλανιέται» στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κλιπ προέρχεται από το τέλος της συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο Μπάιντεν την Κυριακή, από μια τοποθεσία στον Αμαζόνιο στη Βραζιλία, όπου μίλησε για τη σημασία της διατήρησης του φυσικού πλούτου και για τις επενδύσεις της κυβέρνησής του σε πράσινη ενέργεια.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος Μπάιντεν, φορώντας εκδρομικό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, φαίνεται να χαιρετάει το κοινό και στη συνέχεια να περπατά κατευθείαν μέσα στο δάσος, αντί να ακολουθήσει το εμφανές μονοπάτι.

Ο δημοφιλής λογαριασμός @PopBase ανάρτησε ένα κλιπ 13 δευτερολέπτων στο X (πρώην Twitter), συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Ο Τζο Μπάιντεν γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τον Αμαζόνιο». Το βίντεο είχε ήδη προβληθεί 26,1 εκατομμύρια φορές μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ενώ τα σχόλια γέμισαν με ερωτήματα όπως: «Πού πήγε ο πρόεδρος;».

Ωστόσο, στο πλήρες βίντεο της συνέντευξης Τύπου, είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπάιντεν δεν «περιπλανήθηκε» στον Αμαζόνιο. Αντίθετα, ακολούθησε ένα διαφορετικό μονοπάτι που δεν είναι ορατό στο σύντομο κλιπ, κάτι που επιβεβαίωσαν και άλλοι παρόντες.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη δύναμη του διαδικτύου να διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Το χιουμοριστικό κλιπ προκάλεσε γέλια, αλλά και πλήθος επικριτικών σχολίων, με χρήστες να αναφέρουν σαρκαστικά: «Ο Μπάιντεν ανακοινώνει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά εξαφανίζεται στον Αμαζόνιο για να μην τον ξαναδούμε ποτέ».

