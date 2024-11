Ο μουσικός Σαρλ Ντιμόν, συνθέτης του θρυλικού τραγουδιού "Non, je ne regrette rien" και συνοδοιπόρος της "La Môme" (Εντίθ Πιάφ), απεβίωσε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σε ηλικία 95 ετών.

Ο τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, που συνεργάστηκε επίσης με τη Δαλιδά και την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, πέθανε έπειτα από μακρά ασθένεια στο σπίτι του στο Παρίσι, δήλωσε η σύντροφός του Φλοράνς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο X, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ρασιντά Ντατί απέτισε φόρο τιμής σε "ένα ιερό τέρας του γαλλικού τραγουδιού".

Monstre sacré de la chanson française, Charles Dumont a tiré sa révérence. Il avait composé « Non, je ne regrette rien » et « Mon Dieu » pour Edith Piaf, et des centaines d’autres chansons, tout en étant lui même un interprète d’immense talent.



