Ο απολογισμός του πλήγματος που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, έφθασε τουλάχιστον τους δέκα νεκρούς και τους 43 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

Προς το παρόν "δέκα άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 43 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά", ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην εφαρμογή Telegram. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ, επτά αστυνομικοί, ένας υγειονομικός και δύο κάτοικοι είναι νεκροί. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και 39 τραυματίες.

