Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Surrey, το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία αποκαλύπτει ότι η χρήση μετρητών ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση με τα χρήματα σε σύγκριση με τις ψηφιακές πληρωμές.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου διαπίστωσαν ότι αν κάποιος έχει στα χέρια του μετρητά, η αίσθηση, η μυρωδιά και το μέτρημα αυτών, δημιουργεί μια αίσθηση ιδιοκτησίας, που ενισχύει μια πιο συνειδητή κατανάλωση των χρημάτων.

Σε αντίθεση με τις πληρωμές που κάνουμε online που μπορούν να οδηγήσουν σε αποξένωση από τα οικονομικά και μας ενθαρρύνουν να κάνουμε πιο παρορμητικές αγορές.

Με μια κοινωνία που στρέφεται όλο και περισσότερο στις ανέπαφες πληρωμές (δηλαδή πληρωμές με κάρτα, αλλά και πληρωμές μέσω του smartphone μας), η μελέτη δείχνει ότι η διατήρηση φυσικών στοιχείων στα συστήματα πληρωμών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διατηρήσουν μια καλύτερη επίγνωση των οικονομικών τους στις καταναλωτικές τους συνήθειες.





A recent study reveals how the physicality of cash influences our spending behaviour. Unlike digital payments, cash creates a sense of psychological ownership that can lead to more mindful spending.



