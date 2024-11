Ο Τζέικ Πολ επικράτησε του 58χρονου Μάικ Τάισον σε έναν πολυσυζητημένο αγώνα βαρέων βαρών που διεξήχθη στο Τέξας, σημειώνοντας νίκη στα σημεία.

Ο αγώνας, που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, απογοήτευσε τους θεατές καθώς ο θρυλικός Τάισον εμφανίστηκε ξεκάθαρα εκτός φόρμας, ανήμπορος να ακολουθήσει τον 27χρονο Πολ.

Με αυτή τη νίκη, ο Πολ βελτίωσε το επαγγελματικό του ρεκόρ σε 11-1, ενώ ο Τάισον υπέστη την έβδομη ήττα στην καριέρα του, σε έναν αγώνα που σηματοδότησε την επιστροφή του στο επαγγελματικό μποξ μετά από 19 χρόνια.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ