Στη σύλληψη μίας ακόμη γυναίκας η οποία δεν φορούσε χιτζάμπ προχώρησαν οι αρχές στο Ιράν, παρά, μάλιστα, το γεγονός ότι η ίδια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν οδηγό μηχανής.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνουν τη γυναίκα από την Τουρκία να περπατά σε κεντρικό δρόμο της Τεχεράνης στο Ιράν. Κάποια στιγμή, ένας οδηγός μοτοσικλέτας περνάει από δίπλα της και την παρενοχλεί σεξουαλικά.

Το θύμα, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί ως Roshanak Molaei Alishah, 25 ετών φαίνεται στη συνέχεια να επιτίθεται στον οδηγό, καθώς τον επικρίνει για τις πράξεις του.

Ο Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μία κουρδική ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, αποκάλυψε ότι η Roshanak Molaei Alishah συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στις 3 Νοεμβρίου, αφού δημοσίευσε στα social media το βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε.

Την είδηση της σύλληψής της επιβεβαίωσε και το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν.

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown. Hengaw will publish an additional report. pic.twitter.com/bJ0EZj2jPW

Σύμφωνα με την ιρανή δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Μασχί Αλινετζάντ, «με τη διεστραμμένη λογική του καθεστώτος, δεν είναι έγκλημα η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη αλλά το γεγονός ότι φαίνονταν τα μαλλιά της. Οπότε αντί να τιμωρήσουν τον δράστη, άνοιξαν δικογραφία επειδή η κοπέλα δεν φορούσε χιτζάμπ».

Her name is Roshank Molaei—a woman who dared to defend herself against sexual assault in public. But guess what? In the twisted logic of this regime, it’s not the assault that’s the crime; it’s the fact that her hair was showing while she did it.



So now, instead of punishing the… https://t.co/W8jGIL0uIV pic.twitter.com/hyxeDOvBtX