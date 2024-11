Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής χρωστικών ουσιών για τρόφιμα και ποτά, το οποίο ανήκει στον ελβετικό όμιλο Givaudan, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο εργοστάσιο που αγόρασε το 2021 ο όμιλος Givaudan, στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των οικογενειών, φίλων και αγαπημένων όσων έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση του ελβετικού ομίλου. «Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνας για να προσδιορίσουμε τα αίτια» της έκρηξης, συμπληρώνει.

