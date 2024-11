Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε περίτρανα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ ούτε στο μέλλον, έχοντας διακόψει οριστικά.

"Η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα συνεχίσει ούτε θα αναπτύξει σχέσεις με το Ισραήλ", δήλωσε ο Ερντογάν.

"[Ο κυβερνητικός μας συνασπισμός] εμμένει στην απόφασή του να διακόψει τους δεσμούς με το Ισραήλ και αυτή τη στάση θα διατηρήσουμε και στο μέλλον".

BREAKING — Turkey is severing all ties with Israel, Erdogan says https://t.co/m6N3BXhNQg