Από την προηγούμενη εβδομάδα η ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, που συγκεντρώνεται στην Κύπρο, φορτώνεται επί του παρόντος σε πλοία, έτσι ώστε μόλις η προσωρινή προβλήτα τοποθετηθεί εκ νέου στη Γάζα, αυτή η βοήθεια να είναι σε θέση να προωθηθεί σχεδόν αμέσως. Επίσης, η USAID παραμένει σε συνεργασία με τους εταίρους για τη συγκέντρωση της βοήθειας στη Κύπρο, αναφέρει το Πεντάγωνο.

«Η επισκευή της προβλήτας βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι της Ασντόντ», δήλωσε η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ.

Οπως είπε, η ανάκτηση των υπολοίπων δύο σκαφών του αμερικανικού στρατού που βρίσκονταν κοντά στην προσωρινή προβλήτα και προσάραξαν στην ακτή είναι σε εξέλιξη, με τη βοήθεια του ισραηλινού ναυτικού.

Μαζί με την USAID και άλλους οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα για να διασφαλίσουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα το συντομότερο δυνατό.

«Πιστεύω ότι τα σκάφη του στρατού απλώς πήραν πολύ νερό και άμμο, επομένως οι προσπάθειες ανάκτησης αποδεικνύονται λίγο πιο δύσκολες απ’ ό,τι περιμέναμε. Αλλά εργαζόμαστε με το ισραηλινό ναυτικό για να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να ανακτηθούν και να είναι λειτουργικά. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την επισκευή της ίδιας της προβλήτας. Αυτό είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως είπα. Ακόμα φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο για το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ορίσει, αλλά θα πούμε περισσότερα μόλις λάβουμε νεότερη ενημέρωση», σημείωσε η κ. Σινγκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

