Φωτιά στον καταυλισμό στην Μόρια - Νεκρό παιδί 6 ετών (VIDEO)

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Μόρια, στη Μυτιλήνη, στους χώρους του καταυλισμού μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας και σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ, φαίνεται να υπάρχει νεκρό παιδί 6 με 7 ετών στα αποκαΐδια κοντέινερ

Παιδί έξι χρονών έχασε την ζωή του μετά από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο κέντρο προσφύγων της Μόριας, μετέδωσε ο «ΣΚΑΪ». Το «Newsbeast» αναφέρεται σε κοριτσάκι 6 με 7 ετών.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα «StoNisi.gr», μεγάλη φωτιά που δυναμώνει ο ισχυρός άνεμος που φυσά αυτή τη στιγμή (ώρα 1.30 μ.μ) κατακαίει τμήμα του καταυλισμού μέσα στο κέντρο υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στο πάνω τμήμα του ΚΥΤ όπου διαμένουν κυρίως Αφρικανοί.

Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δυσχεραίνει ο συνωστισμός στην περιοχή. «Δε χωράνε να περάσουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα» έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος του ΚΥΤ στην τοπική ιστοσελίδα πριν λίγη ώρα.

Η φωτιά που ενισχύει ο ισχυρός άνεμος που φυσάει στην περιοχή αυτή τη στιγμή, καίει μέρος του καταυλισμού αιτούντων άσυλο μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «StoNisi.gr», την φωτιά προκάλεσε άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ το ΚΥΤ εκκενώνεται μετά από σχετικό συναγερμό που σήμανε.

H φωτιά είναι στη βορειοδυτική πλευρά του ΚΥΤ, υπάρχει όμως δυσκολία πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων λόγω του υπερπληθυσμού, σύμφωνα με το «Lesvosnews.net».

Σύμφωνα με το «Sputnik», σε δηλώσεις του στην «ΕΡΤ Αιγαίου», ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λέσβου Ευάγγελος Βάσης είπε: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολή εδώ, κάηκε ένα κοντέινερ κατοικία και δυο διπλανά ξύλινα παραπήγματα. Δε γνωρίζουμε την αιτία της φωτιάς αυτή τη στιγμή».

Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δυσχεραίνει ο συνωστισμός και οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν αυτή την στιγμή στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του «Reuters», δεν είναι γνωστός ο λόγος έκρηξης της πυρκαγιάς. Η Μοριά έχει κατασκευαστεί για να φιλοξενήσει λιγότερα από 3000 άτομα, ωστόσο σε αυτή και στους καταυλισμούς στην γύρω περιοχή ζουν περίπου 19,400 άνθρωποι, σε κατάσταση συνωστισμού και βρωμιάς. Η Λέσβος ήταν στόχος των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών μεταξύ 2015 και 2016.

Heavy fire at Level 1 at Moria Camp. Single man section. Biggest refugee camp in Europe. Dangerous place at all #RefugeesGR pic.twitter.com/227trWK48D

Our students have sent in footage of a fire currently raging inside #moria #refugeecamp on #Lesvos #greece. #Fire Dept on scene, cause and full impact currently unknown. pic.twitter.com/k3Yf8WYBXP