«1453»: Το ειδικό σχέδιο της Τουρκίας για τον Έβρο

Επιχείρηση με την κωδική ονομασία «1453» - έτος άλωσης της Κωνσταντινούπολης – πραγματοποιεί στην περιοχή του Έβρου η Τουρκία, εν μέσω του τεταμένου κλίματος στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Hurriyet», οι τουρκικές δυνάμεις εφαρμόζουν ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο στην περιοχή, το οποίο φέρει την ονομασία «1452».

Το επίμαχο σχέδιο περιλαμβάνει πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου «Bayraktar TB2», με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενων επαναπροωθήσεων εκ μέρους των ελληνικών αρχών.

Τα τουρκικά drone, συγκεκριμένα, εντοπίζουν το σημείο, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι επαναπροωθήσεις, και άμεσα ενημερώνουν τις επίγειες τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες αναλαμβάνουν – στην συνέχεια – το έργο της αποτροπής των ελληνικών κινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνοτουρκική μεθόριος βρίσκεται στα «κόκκινα» από τις 28 Φεβρουαρίου του 2020, όταν ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται μετανάστες και πρόσφυγες, με στόχο να διέλθουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η ελληνική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, έκλεισε τα σύνορα, μην επιτρέποντας τη διέλευση των μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα, κατά περιόδους, δεν λείπουν και οι στιγμές έντασης, με δακρυγόνα, πετροπόλεμο, χημικά, φωτιές, ακόμη και απόπειρες καταστροφής του φράκτη.

Η τουρκική κυβέρνηση δε, κάνει λόγο για «νεκρούς πρόσφυγες από ελληνικά πυρά», κάτι το οποίο έχει κατηγορηματικά διαψεύσει η Αθήνα.

Drone surveillance of #Greece troops by #Turkey on border code named as "1453", a reference to the conquest of Constantinople (Istanbul) by Turkish army.



The footage was advertised by Turkish state-run news agency Anadolu. #NeoOttomanism by any means. pic.twitter.com/bjoiskIvRl