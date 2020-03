Εκατοντάδες μετανάστες στα σύνορα- Δακρυγόνα/πετροπόλεμος σε Έβρο (BINTEO)

Βίντεο από drones δημοσιεύουν τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι μέσω του δικτύου DHA που φαίνονται εκατοντάδες μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

Tην ίδια ώρα, πλάνα από τη «ζώνη του πυρός» τη στιγμή που τα ΜΑΤ και ο ελληνικός στρατός βρίσκονταν αντιμέτωποι με τους εξαγριωμένους μετανάστες στις Καστανιές εξαφάλισε το Πρώτο Θέμα.Το σκηνικό θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Οι μετανάστες δεν πτοουνται από τη ρίψη των χημικών και επιμένουν.

