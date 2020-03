Νέα επεισόδια στον Έβρο - Τραυματίστηκε αστυνομικός από πέτρα

Νέα επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταξύ των προσφύγων - μεταναστών και της αστυνομίας.

Αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την άλλη πλευρά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, στις Καστανιές Έβρου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες, είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του, ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.Η κατάσταση θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» καθώς μετανάστες εκτοξεύουν πέτρες κι άλλα αντικείμενα προσπαθώντας να ρίξουν τον φράχτη και να περάσουν στο ελληνικό έδαφος.

Σε χρήση χημικών προχώρησαν οι ελληνικές δυνάμεις - στρατός και αστυνομία - που έχουν παραταχθεί στα σύνορα.

Τις συνεχιζόμενες προσπάθειες παραβίασης των συνόρων και εισβολής στην ελληνική επικράτεια αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Εβρο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από χθες το πρωί ως σήμερα το πρωί αποτράπηκε είσοδος στην ελληνική επικράτεια (όλο τον Έβρο) σε 10.000 άτομα. Ακόμα, 73 άτομα που δεν προέρχονταν από την εμπόλεμη περιοχή του Ιντλίμπ εισήλθαν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, συνελήφθησαν και σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Σε συνδρομή των επιχειρησιακών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ και του Σώματος Στρατού Ξηράς ο «Αίαντας» έκανε ρίψεις νερού κρατώντας σε απόσταση τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τα σύνορα.

Όπως ενημερώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου το μήνυμα που μεταδίδεται στα κινητά όσων πλησιάζουν τα σύνορα από την Ελληνική Κυβέρνηση είναι το εξής:

«No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι πρόκειται για διαφοροποίηση από το προηγούμενο μήνυμα και πως έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή.

Παράλληλα, συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές, ύστερα από πληροφορίες ότι κυκλώματα διακινητών, υπό την ανοχή των τουρκικών Αρχών, θα επιχειρήσουν με μεγαλύτερη ένταση να «σπρώξουν» πρόσφυγες και μετανάστες προς τα τουρκικά παράλια. Σύμφωνα με το Έθνος το μήνυμα ότι ο Έβρος έχει «σφραγιστεί» έχει «εμπεδωθεί» στην τουρκική πλευρά και έτσι ήδη οργανωμένα κυκλώματα διακινητών έχουν αρχίσει να «ενημερώνουν» πρόσφυγες και μετανάστες ότι είναι ευκολότερη η μετακίνηση στην Ελλάδα δια θαλάσσης.

Ήδη, στα τουρκικά παράλια υπάρχει έντονη κινητικότητα, με τις ελληνικές Αρχές να ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις στο Αιγαίο. Τα νησιά που θα μπουν στο στόχαστρο για ακόμα μία φορά είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος και η Κως. Οι ελληνικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνουν χώρα «ενημερώσεις» προς πρόσφυγες και μετανάστες για «αλλαγή κατεύθυνσης».

Η Ελλάδα φαίνεται ότι μέσα από την ενίσχυση των δυνάμεων στον Έβρο (διμοιρίες των ΜΑΤ, συνοριοφύλακες, Στρατός) έχουν καταφέρει να ανακόψουν τις ροές. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε τρεις ημέρες, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, πέρασαν στην Ελλάδα μόλις 130 άτομα, ενώ απετράπη η είσοδος σε περίπου 10.000 ανθρώπους. Το «σφράγισμα» του Έβρου πέτυχε, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η στάθμη του ποταμού έχει κατέβει λόγω της καλοκαιρίας, με αποτέλεσμα να «ανοίγουν» νέοι δρόμοι διέλευσης.

Η ανησυχία, ωστόσο, έγκειται στο πώς θα «σφραγιστούν» τα θαλάσσια σύνορα, καθώς αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για τις Αρχές σε σχέση με τα χερσαία σύνορα. Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι «η κατάσταση στα νησιά θα μας απασχολήσει εφεξής πολύ περισσότερο σε σχέση με τον Έβρο». Στη Λέσβο ήδη έχουν καταφτάσει υπερφορτωμένες λέμβοι, με τους διακινητές για ακόμα μία φορά να βάζουν μπροστά τα παιδιά. Ενδεικτικό είναι ότι σε βάρκα που έφτασε σήμερα στο νησί από τους 49 επιβαίνοντες, οι 18 ήταν παιδιά.

Νεότερα στοιχεία για την κατάσταση στη Μυτιλήνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, 100 και περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες από όσους έφτασαν στο νησί την Κυριακή, μεταφέρθηκαν, για να διαμείνουν στον περίφρακτο χώρο της επιβίβασης στα πλοία της γραμμής, στο επιβατηγό λιμάνι της Μυτιλήνης.

Πρόκειται για τους επιβαίνοντες σε δύο βάρκες που οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι της περιοχής δεν επέτρεψαν στην Αστυνομία να προσεγγίσει στο ΚΥΤ της Μόριας και να τους αποβιβάσει εκεί.

Παράλληλα, οι επιβαίνοντες σε μια βάρκα, την οποία κάτοικοι της Θερμής δεν επέτρεψαν να αποβιβασθεί στο λιμάνι της περιοχής, ρυμουλκούνται από το Λιμενικό Σώμα σε άγνωστη κατεύθυνση προκειμένου να αποβιβασθούν.

Τα σύνορα του Δήμου Μυτιλήνης κλείνει με δήλωση του ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης «έτσι ώστε μετανάστες, οι οποίοι θα μπουν στο νησί από σημεία που δεν ανήκουν στο Δήμο Μυτιλήνης να μην καταλήγουν στο ΚΥΤ της Μόριας το οποίο βέβαια δεν αντέχει άλλο».

Όπως σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Κύτελης «στο ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδριάζει το απόγευμα, ζητάμε να σταλούν δύο πλοία, έτσι ώστε 5.000 αιτούντες άσυλο να φύγουν αμέσως από το νησί για να αποσυμφορηθεί το ΚΥΤ. Επίσης ο κ. Κύτελης ζητά δύο πλοία «πάνω στα οποία θα γίνεται η ταυτοποίηση των εισερχομένων και η διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου».

Και κατέληξε ο κ. Κύτελης: «Είμαστε διατεθειμένοι με όποιο κόστος, να διαφυλάξουμε τους πολίτες και την κανονικότητα του Δήμου μας. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Μυτιλήνης να αντέξει άλλο τη φιλοξενία του συνόλου των μεταναστών στο νησί».

Με παρέμβασή του στον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, ο δήμαρχος δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος «ζήτησε επιτακτικά την άμεση αποστολή δύο τουλάχιστον πλοίων για την άρση του επικείμενου αδιεξόδου».