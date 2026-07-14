Αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής στάσης στα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συνδέεται με τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο όσον αφορά τον ρόλο της στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η σύνδεση της συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας με τις διαφορές στο Αιγαίο αποτελεί σοβαρή εξέλιξη.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Μητσοτάκη, τις τελευταίες ημέρες, που συνδέουν τον ρόλο της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφαλείας με τις διαφορές στο Αιγαίο, είναι εξαιρετικά σοβαρές. Το να καθίσταται η ασφάλεια της Ευρώπης όμηρος των στενών πολιτικών υπολογισμών της Αθήνας δεν είναι ούτε λογικό ούτε βιώσιμο. Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη δεν μπορούν να παραμένουν όμηρος των προκαταλήψεων, των εκλογικών υπολογισμών ή των ιστορικών φόβων τρίτων χωρών. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει τα δικά της διμερή ζητήματα ως κοινή ατζέντα ασφαλείας της Ευρώπης. Καμία πρωτεύουσα δεν μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί στα τραπέζια των εθνικών διαπραγματεύσεων. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικού εκβιασμού. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής της στάσης μας σε αυτό το θέμα».

Μήνυμα προς την Ευρώπη

Ο πρόεδρος του MHP διεύρυνε την κριτική του πέρα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό ζήτημα αφορά τη στάση που θα επιλέξει η Ευρώπη απέναντι στην Τουρκία στο νέο διεθνές περιβάλλον.

«Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να περιορίζουμε αυτή τη συζήτηση μόνο στην Ελλάδα ή στο επίπεδο συγκεκριμένων διαφορών. Διότι η πρόθεση που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι μεγαλύτερη από όσα εκφράζονται με λόγια και η πραγματική δοκιμασία είναι ποια θέση θα λάβει η Ευρώπη στη νέα παγκόσμια τάξη και αν συμμερίζεται αυτή την πρόθεση. Θα κινηθεί η Ευρώπη μαζί με την Τουρκία ή θα παραμείνει αιχμάλωτη των παλαιών προκαταλήψεων; Τα επόμενα χρόνια θα δώσουν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα».

«Η Τουρκία δεν είναι στην αίθουσα αναμονής της ΕΕ

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποψήφια χώρα που αναμένει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ως αναγκαίος στρατηγικός εταίρος για την Ευρώπη.

«Η θέση της Τουρκίας δεν είναι στην αίθουσα αναμονής της Ευρώπης. Η θέση της Τουρκίας είναι να βρίσκεται στα τραπέζια όπου διαμορφώνονται οι στρατηγικές αποφάσεις, με το βάρος που της αξίζει. Αν υπάρχει μία αλήθεια που δεν πρόκειται να αλλάξει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι η εξής: Η Τουρκία δεν είναι μια επιλογή για την Ευρώπη· είναι το σωσίβιο σχοινί που εκτείνεται προς το πηγάδι στο οποίο έχει πέσει. Η Τουρκία αποτελεί αναντικατάστατη στρατηγική πραγματικότητα για την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τον ενεργειακό εφοδιασμό, τους εμπορικούς δρόμους και τη γεωπολιτική ισορροπία της Ευρώπης. Όσοι αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα θα κερδίσουν. Όσοι όμως την αγνοήσουν, αργά ή γρήγορα θα προσκρούσουν στα εμπόδια του μεταβαλλόμενου κόσμου και θα διαλυθούν».