Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία παράγοντα που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο Ισραηλινός διπλωμάτης αναφέρεται στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, στις περιφερειακές συνεργασίες, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα ενεργειακά έργα που συνδέουν το Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως υπογραμμίζει, Ελλάδα και Ισραήλ «μοιράζονται τη βούληση για σταθερότητα» και έχουν κοινό συμφέρον στη διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου ασφάλειας στην περιοχή.

«Οι χώρες μας μοιράζονται τη βούληση για σταθερότητα και έχουν κοινό ενδιαφέρον για τη διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου ασφάλειας στην περιοχή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Η Τουρκία προσπαθεί να ανατρέψει την περιφερειακή τάξη»

Ο Νόαμ Κατς εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει να αλλάξει τους συσχετισμούς και τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τουρκική πολιτική δεν περιορίζεται στις διμερείς διαφορές με την Ελλάδα ή το Ισραήλ, αλλά αφορά μια ευρύτερη προσπάθεια αναθεώρησης της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Ο Ισραηλινός Πρέσβης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις παρεμβάσεις της Τουρκίας σε διάφορα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και στη στήριξη που προσφέρει σε οργανώσεις και δυνάμεις οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν λειτουργεί ως ουδέτερος μεσολαβητής.

Η 7η Οκτωβρίου και η νέα πραγματικότητα

Αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ο Νόαμ Κατς σημειώνει ότι άλλαξε ριζικά το περιβάλλον ασφαλείας για το Ισραήλ.

Όπως τονίζει, η επίθεση δεν αποτέλεσε μόνο ένα τρομοκρατικό πλήγμα, αλλά επιχείρησε να ανατρέψει τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή και να ακυρώσει την προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

«Ο πόλεμος ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και απελευθέρωσε δυνάμεις αντισημιτισμού», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ευρύτερο δίκτυο απειλών.

Κατά τον ίδιο, το Ισραήλ εξακολουθεί να θεωρεί ως βασικό στόχο την επιστροφή των ομήρων και την αποτροπή επανάληψης μιας επίθεσης αντίστοιχης κλίμακας.

«Θα γίνει ο GSI»

Ο Ισραηλινός Πρέσβης εκφράζει ξεκάθαρη στήριξη στον Great Sea Interconnector, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

«Ο διασυνδετικός αγωγός, ο GSI, είναι ένα καλό έργο και θα υλοποιηθεί», δηλώνει, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλά υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολιτική και στρατηγική βούληση για πρόοδο.

Όπως εξηγεί, η ηλεκτρική διασύνδεση μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνεργασίας και να εντάξει την Ανατολική Μεσόγειο σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι ενεργειακές συνεργασίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ δεν στρέφονται εναντίον κάποιας τρίτης χώρας, αλλά αποσκοπούν στη σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο η τριμερής συνεργασία

Ο Νόαμ Κατς χαρακτηρίζει σημαντική τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι οι τρεις χώρες έχουν κοινές αντιλήψεις σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Υποστηρίζει ότι η τριμερής συνεργασία δεν αποτελεί συγκυριακή συμμαχία, αλλά μια δομή με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, η οποία μπορεί να διευρυνθεί μέσα από τη συμμετοχή και άλλων χωρών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στο σχήμα «3+1», με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Ισραήλ

Ο απερχόμενος Πρέσβης αναφέρεται επίσης στη σημαντική ανάπτυξη των διμερών σχέσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όπως σημειώνει, το εμπόριο μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 40%, ενώ διευρύνθηκαν οι συνεργασίες στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, της ενέργειας, του τουρισμού και της καινοτομίας.

Εκφράζει, παράλληλα, την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, ανεξαρτήτως πολιτικών αλλαγών.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν κοινό συμφέρον να διαφυλάξουν τη σταθερότητα, να αποτρέψουν αναθεωρητικές πολιτικές και να προωθήσουν ένα περιφερειακό μοντέλο συνεργασίας βασισμένο στο διεθνές δίκαιο και στον αμοιβαίο σεβασμό.