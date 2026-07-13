Συνελήφθη από τις βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από την Ελλάδα.

Η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες που αναλύθηκαν από τους αστυνομικούς αφορούν διακοπές της ομάδας που είχε δράσει στη Marfin το 2010.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν πρόσωπα, κινήσεις και πιθανές συνδέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των εμπλεκομένων ενώπιον της Ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Πηγή: skai.gr