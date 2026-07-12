Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάντμιντον, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους ενώ μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει λόγω της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ στην περιοχή παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ