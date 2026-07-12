Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τους δράστες να αναγράφουν, μεταξύ άλλων, συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας».

Σε δήλωσή της, η Σέβη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την κάμψουν.

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η οικογένειά της έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες «με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη».

Η υφυπουργός τονίζει ακόμη πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας», ενώ εκφράζει την οργή της για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν «στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα».

«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω», υπογραμμίζει, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες «με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα», υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

«Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», καταλήγει στη δήλωσή της.

Μαρινάκης: «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, όχι διαμαρτυρόμενους»



Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» και «ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας».

Όπως ανέφερε, συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» δεν αποτελούν πράξη διαμαρτυρίας, αλλά εγκληματική ενέργεια, τονίζοντας ότι «έχουμε απέναντί μας εγκληματίες» και όχι διαμαρτυρόμενους πολίτες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι απέναντι στην τρομοκρατία και τη βία «δεν υπάρχουν αστερίσκοι ή δικαιολογίες», εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις Αρχές ότι θα εντοπίσουν και θα οδηγήσουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη.

Όλη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.





Πηγή: skai.gr