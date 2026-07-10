Αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα δώσουν την Τρίτη το πρωί απολογία ενώπιον της 3ης Ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Πηγη: ΑΠΕ