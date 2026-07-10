Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στην τράπεζα της Marfin στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα.

Πρόκειται για δύο άνδρες γεννηθέντες το 1984, ενώ η γυναίκα που αναζητείται είναι γεννηθείσα το 1980.

Σημειώνεται ότι, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής επεξεργάστηκαν το βιντεοληπτικό υλικό, βελτίωσαν την ευκρίνεια των εικόνων και το συνέκριναν με καταγραφές από άλλες ενέργειες που αποδίδονται στον ίδιο αντιεξουσιαστικό χώρο. Μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Marfin το 2010

Υπενθυμίζεται ότι, στις 5 Μαΐου 2010, τρεις ημέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου Μνημονίου, η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στη Marfin. Η εμπρηστική επίθεση που εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι στο υποκατάστημα της τράπεζας κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους: την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, τον Επαμεινώνδα Τσακάλη και την Παρασκευή Ζούλια.

Οι δράστες είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας κατά των μέτρων λιτότητας που είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα και πέταξαν βόμβες μολότοφ στο κτίριο, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν δεκάδες εργαζόμενοι.

Τη στιγμή της επίθεσης περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο της Σταδίου. Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες διαφυγής, οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά και τις αναθυμιάσεις.



Πηγή: Τhe TOC