Σε αύλειο χώρο επιχείρησης ξέσπασε γύρω στις 3 το απόγευμα η φωτιά, κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Ήχησε το 112

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε αύλειο χώρο επιχείρησης και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αυτή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 16.13 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



