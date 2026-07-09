Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτη , προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.



Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο ανήλικος προχώρησε χθες το βράδυ στη σχετική καταγγελία στο Α.Τ Χερσονήσου.



Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό.



«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ